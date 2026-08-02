Рязанка сорвалась с пятого этажа, пытаясь спуститься по простыням

Как сообщили пользователи в соцсетях, ЧП произошло у дома № 6, корпус 4. По словам очевидцев, предположительно находившаяся в состоянии опьянения женщина попыталась самостоятельно спуститься вниз, используя связанные между собой простыни. Однако импровизированная веревка не выдержала, и рязанка сорвалась. Падение с высоты смягчила крыша магазина, расположенного под окнами. Согласно информации из соцсетей, женщина осталась жива. На опубликованных кадрах можно увидеть спасателей, которые укладывают пострадавшую на носилки.

Рязанка сорвалась с пятого этажа, пытаясь спуститься по простыням. О происшествии на улице Сельских Строителей сообщили в соцсетях.

Как сообщили пользователи в соцсетях, ЧП произошло у дома № 6, корпус 4. По словам очевидцев, предположительно находившаяся в состоянии опьянения женщина попыталась самостоятельно спуститься вниз, используя связанные между собой простыни. Однако импровизированная веревка

Падение с высоты смягчила крыша магазина, расположенного под окнами. Согласно информации из соцсетей, женщина осталась жива.

На опубликованных кадрах можно увидеть спасателей, которые укладывают пострадавшую на носилки.