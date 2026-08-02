Рязанцы пожаловались на «мусорный апокалипсис»

«Мусорный апокалипсис происходит в Рязани на пересечении улиц Ветеринарной и Народный бульвар. Мусор не вывозили два месяца», — написал горожанин. Рязанец попросил принять меры — около мусорки уже бегают крысы, в том числе и на детской площадке. «А за домом находится Центральный ЗАГС, скоро крысы доберутся до него», — отметили в посте.

Рязанцы пожаловались на «мусорный апокалипсис» на пересечении улиц Ветеринарной и Народный бульвар. Пост с фото опубликовали в соцсетях.

«Мусорный апокалипсис происходит в Рязани. Мусор не вывозили два месяца», — написал горожанин.

Рязанец попросил принять меры — около мусорки уже бегают крысы, в том числе и на детской площадке.

«А за домом находится Центральный ЗАГС, скоро крысы доберутся до него», — отметили в посте.