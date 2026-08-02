Под Рязанью образовалась пробка из-за ДТП

По данным сервиса «яндекс-карты», причиной затруднения движения стала авария на регулируемом перекрестке. Согласно информации навигатора, в среднем ряду столкнулись два автомобиля. Обстоятельства происшествия и наличие пострадавших в настоящее время уточняются.

2 августа около 16:00 на дороге от Некоторого царства в сторону Рязани образовался затор. По данным сервиса «яндекс-карты», причиной затруднения движения стала авария на регулируемом перекрестке.

Согласно информации навигатора, в среднем ряду столкнулись два автомобиля. Обстоятельства происшествия и наличие пострадавших в настоящее время уточняются.

Фото — «яндекс-карты».