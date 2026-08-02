3 августа в Рязанской области пройдет дождь

Сообщается, что в понедельник в Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью будет +14…+19°С, днем -+24…+29°С.