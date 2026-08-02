105 детей поступили с переломами в рязанский травмпункт ОДКБ

Отмечается, что за последнюю неделю июля в травматологический пункт ОДКБ поступили дети со следующими патологиями: переломы — 105; ожоги — 3; черепно-мозговые травмы — 10; дорожно-транспортные происшествия — 4; укушенные животными — 11.