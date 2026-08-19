Врачи ОКБ спасли 36-летнюю женщину от инсульта за полтора часа

Врачи отделения ОНМК ОКБ помогли 36-летней рязанке, у которой произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Благодаря своевременной помощи тромб удалось растворить за 95 минут, а инсульт прошел без последствий. Об этом сообщили в региональном минздраве. Женщина собиралась в магазин, когда заметила, что левая рука перестала слушаться. Затем у нее резко закружилась голова, ноги заплелись, и она упала на лестничной площадке. Находившийся рядом сосед увидел женщину и вызвал скорую помощь.

Врачи отделения ОНМК ОКБ помогли 36-летней рязанке, у которой произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Благодаря своевременной помощи тромб удалось растворить за 95 минут, а инсульт прошел без последствий. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Женщина собиралась в магазин, когда заметила, что левая рука перестала слушаться. Затем у нее резко закружилась голова, ноги заплелись, и она упала на лестничной площадке. Находившийся рядом сосед увидел женщину и вызвал скорую помощь.

Медики заподозрили инсульт и доставили пациентку в ОКБ. Врачи выяснили, что женщина периодически курила электронные сигареты, а накануне госпитализации употребляла алкоголь и не соблюдала рекомендации терапевта. Эти факторы могли способствовать развитию сосудистого нарушения.

Пациентку подготовили к тромболизису — лечению, при котором специальный препарат растворяет тромб и восстанавливает кровоток. Как пояснил заведующий отделением Олег Сорокин, проводить такую терапию необходимо в первые 3-4,5 часа после появления симптомов.

В случае с 36-летней пациенткой лечение оказалось успешным. Инсульт прошел без последствий, женщину выписали для дальнейшего наблюдения по месту жительства.