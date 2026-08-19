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«Ведомости»: военнослужащим МЧС разрешат применять силу и огнестрельное оружие
Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС разрешат применять силу и огнестрельное оружие. Соответствующий законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника. Со ссылкой на текст документа указано, что военнослужащие МЧС смогут применять силу, если несиловые способы не помогают исполнять обязанности. В отдельных случаях хотят разрешить сотрудникам использовать огнестрельное оружие. Например, чтобы предотвратить захват транспорта или военной техники. Еще одно основание для применения оружия — защита людей от нападения: военнослужащих, сотрудников противопожарной службы, федеральных госслужащих.

Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС разрешат применять силу и огнестрельное оружие. Соответствующий законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника.

Со ссылкой на текст документа указано, что военнослужащие МЧС смогут применять силу, если несиловые способы не помогают исполнять обязанности.

В отдельных случаях хотят разрешить сотрудникам использовать огнестрельное оружие. Например, чтобы предотвратить захват транспорта или военной техники. Еще одно основание для применения оружия — защита людей от нападения: военнослужащих, сотрудников противопожарной службы, федеральных госслужащих.

Необходимость новых полномочий объясняется в том числе работой в зоне СВО. Для безопасности гуманитарных перевозок там необходимо вооруженное сопровождение, пояснил «Ведомостям» соавтор документа, зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. У спасательных воинских формирований также появится законный инструмент для борьбы с дронами, указал собеседник издания.

Кроме того, предусматривается создание специального подразделения МЧС, аналогичного структурам в других ведомствах.

Как отметили в публикации, применение силы или оружия в тексте проекта регламентировано: военнослужащий обязан будет предупредить о намерениях и предоставить время на выполнение требований. Также есть исключения, когда разрешат действовать без предупреждения, — например, при отражении нападения с использованием боевой и специальной техники.

В публикации уточняется, что запрещено стрелять на поражение в женщин, лиц «с явными признаками инвалидности» и несовершеннолетних. Однако в случае, если они совершают вооруженное или групповое нападение, правило не будет действовать.

По данным издания, правительство в своем отзыве предложило уточнить перечень защищаемых лиц, объектов и техники.