В семье рязанского врача появился бельчонок, которого нашли в лесу

Необычный питомец появился в семье врача акушера-гинеколога Рязанского областного перинатального центра Валерия Царькова. Бельчонка супруга доктора обнаружила в лесу — зверек был травмирован и самостоятельно выжить в дикой природе не смог бы, сообщили в пресс-службе перинатального центра. Пол бельчонка пока определить сложно. Поэтому питомца назвали Васей: если окажется самцом, он станет Василием, а если самочкой — Василисой.

Необычный питомец появился в семье врача акушера-гинеколога Рязанского областного перинатального центра Валерия Царькова. Бельчонка супруга доктора обнаружила в лесу — зверек был травмирован и самостоятельно выжить в дикой природе не смог бы, сообщили в пресс-службе перинатального центра.

Оставлять его в лесу семья не стала и забрала домой. Они связались со специалистом, который занимается реабилитацией белок, и получили рекомендации по содержанию и рациону животного.

Пол бельчонка пока определить сложно. Поэтому питомца назвали Васей: если окажется самцом, он станет Василием, а если самочкой — Василисой.

Сейчас у бельчонка есть собственная клетка и запас орехов. По словам новых хозяев, убегать из дома он пока даже не пытается.

В лес бельчонка планируют выпустить в следующем сезоне, если к этому времени он будет готов к самостоятельной жизни.

Фото: Рязанский областной перинатальный центр.