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В Рязанской области снова объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Рязанской области в 10:03 19 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении. Напомним, в ночь на 19 августа над регионом перехватили шесть БПЛА.

В Рязанской области снова объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Беспилотная опасность объявлена на территории Рязанской области в 10:03 19 августа.

«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 августа над регионом перехватили шесть БПЛА.