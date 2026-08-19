В Рязанской области снова объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Рязанской области в 10:03 19 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении. Напомним, в ночь на 19 августа над регионом перехватили шесть БПЛА.