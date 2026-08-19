В Рязанской области на четверть снизилось число дистанционных мошенничеств

В первом полугодии 2026 года в Рязанской области зарегистрировали 467 фактов дистанционного мошенничества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 25%. В полиции отметили, что несмотря на снижение числа таких преступлений, проблема остается актуальной.

В первом полугодии 2026 года в Рязанской области зарегистрировали 467 фактов дистанционного мошенничества. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 25%. В полиции отметили, что несмотря на снижение числа таких преступлений, проблема остается актуальной.

Ранее правоохранители предупредили жителей региона о схеме с «попавшим в беду родственником». Мошенники звонят и сообщают, что близкий человек якобы стал участником ДТП или оказался в другой неприятной ситуации. После этого они требуют срочно перевести деньги или передать наличные через курьера.

Правоохранители призывают рязанцев сохранять спокойствие и не принимать поспешных финансовых решений после тревожных звонков от неизвестных.