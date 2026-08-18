Рязанцам рассказали, как не попасться на уловку с «попавшим в беду» родственником

Жителей Рязанской области предупредили о мошеннической схеме, в которой злоумышленники сообщают по телефону о якобы произошедшей с родственником беде. Мошенники могут сказать, что близкий человек попал в ДТП или оказался в другой неприятной ситуации. После этого они требуют срочно перевести деньги или передать наличные через курьера. В полиции рекомендуют в такой ситуации не поддаваться панике и сразу завершить разговор. После этого необходимо самостоятельно позвонить родственнику, о котором идет речь, по известному вам номеру и проверить информацию.

Жителей Рязанской области предупредили о мошеннической схеме, в которой злоумышленники сообщают по телефону о якобы произошедшей с родственником беде. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Мошенники могут сказать, что близкий человек попал в ДТП или оказался в другой неприятной ситуации. После этого они требуют срочно перевести деньги или передать наличные через курьера.

В полиции рекомендуют в такой ситуации не поддаваться панике и сразу завершить разговор.

После этого необходимо самостоятельно позвонить родственнику, о котором идет речь, по известному вам номеру и проверить информацию.

Правоохранители напоминают, что тревожные сообщения по телефону не должны становиться поводом для поспешных финансовых решений. Важно сохранять спокойствие и критически оценивать любые требования неизвестных собеседников.