В Рязани 35-летнюю женщину лишили российского гражданства за сбыт наркотиков

Уроженка Латинской Америки в 2024 году получила российское гражданство. В июле 2025 года сотрудники полиции заподозрили ее в сбыте наркотиков. В арендованной квартире дома на улице Зубковой оперативники нашли свертки с 5 граммами производного мефедрона. Кроме того, на улицах Рязани полицейские обнаружили 7 закладок с этим же наркотиком, которые сделала злоумышленница. Суммарно из незаконного оборота изъяли около 62 граммов «соли». Октябрьский районный суд Рязани признал женщину виновной. В управлении по вопросам миграции УМВД в отношении осужденной принято решение о прекращении гражданства РФ.

В Рязани 35-летнюю женщину лишили российского гражданства за сбыт наркотиков. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уроженка Латинской Америки в 2024 году получила российское гражданство. В июле 2025 года сотрудники полиции заподозрили ее в сбыте наркотиков. В арендованной квартире дома на улице Зубковой оперативники нашли свертки с 5 граммами производного мефедрона.

Кроме того, на улицах Рязани полицейские обнаружили 7 закладок с этим же наркотиком, которые сделала злоумышленница. Суммарно из незаконного оборота изъяли около 62 граммов «соли».

Октябрьский районный суд Рязани признал женщину виновной по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере). Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

В управлении по вопросам миграции УМВД в отношении осужденной принято решение о прекращении гражданства РФ.

После освобождения из мест лишения свободы женщину депортируют. Ей также запретят въезжать в Россию.