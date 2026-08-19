Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
20°
Чтв, 20
25°
Птн, 21
24°
ЦБ USD 85.16 0.15 19/08
ЦБ EUR 98.73 0.39 19/08
Нал. USD 85.90 / 86.25 19/08 12:10
Нал. EUR 99.85 / 101.25 19/08 12:10
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 387
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 784
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 925
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 318
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани 35-летнюю женщину лишили российского гражданства за сбыт наркотиков
Уроженка Латинской Америки в 2024 году получила российское гражданство. В июле 2025 года сотрудники полиции заподозрили ее в сбыте наркотиков. В арендованной квартире дома на улице Зубковой оперативники нашли свертки с 5 граммами производного мефедрона. Кроме того, на улицах Рязани полицейские обнаружили 7 закладок с этим же наркотиком, которые сделала злоумышленница. Суммарно из незаконного оборота изъяли около 62 граммов «соли». Октябрьский районный суд Рязани признал женщину виновной. В управлении по вопросам миграции УМВД в отношении осужденной принято решение о прекращении гражданства РФ.

В Рязани 35-летнюю женщину лишили российского гражданства за сбыт наркотиков. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уроженка Латинской Америки в 2024 году получила российское гражданство. В июле 2025 года сотрудники полиции заподозрили ее в сбыте наркотиков. В арендованной квартире дома на улице Зубковой оперативники нашли свертки с 5 граммами производного мефедрона.

Кроме того, на улицах Рязани полицейские обнаружили 7 закладок с этим же наркотиком, которые сделала злоумышленница. Суммарно из незаконного оборота изъяли около 62 граммов «соли».

Октябрьский районный суд Рязани признал женщину виновной по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере). Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

В управлении по вопросам миграции УМВД в отношении осужденной принято решение о прекращении гражданства РФ.

После освобождения из мест лишения свободы женщину депортируют. Ей также запретят въезжать в Россию.