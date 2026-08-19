Рязанские власти намерены построить в Песочне многоэтажные дома

Рязанские власти намерены построить многоэтажные дома в районе улицы Шереметьевской. Соответствующие постановления администрации Рязани опубликованы в газете «Рязанские ведомости». Администрация города начала процедуру изменения Генерального плана и правил землепользования и застройки в Песочне. Территория находится в районе улицы Шереметьевской, близ перекрестка с улицей Песоченской, около остановки общественного транспорта «улица Шереметьевская». Часть территории занимают посадки.

Рязанские власти намерены построить многоэтажные дома в районе улицы Шереметьевской. Соответствующие постановления администрации Рязани опубликованы в газете «Рязанские ведомости».

Администрация города начала процедуру изменения Генерального плана и правил землепользования и застройки в Песочне. Территория находится в районе улицы Шереметьевской, близ перекрестка с улицей Песоченской, около остановки общественного транспорта «улица Шереметьевская». Часть территории занимают посадки.

Согласно постановлениям городской администрации от 17 августа 2026 года, инициаторы изменений, предлагают скорректировать функциональное зонирование нескольких земельных участков, общая площадь которых 107 тысяч 785 м².

В настоящее время эти земли имеют статус городских парков, скверов и бульваров, а также смешанных общественно-жилых зон. Планируется перевести их в категорию, допускающую общественно-жилую застройку и возведение многоэтажных жилых домов от 5 до 12 этажей.

Прием предложений от физических и юридических лиц по порядку, содержанию и срокам подготовки проекта открыт в течение 7 календарных дней с даты официального опубликования постановления. Свои замечания или предложения заинтересованные лица могут направить в комиссию по землепользованию и застройке или в управление градостроительства и архитектуры администрации Рязани, которые расположены по адресу: улица Введенская, дом № 107.

После сбора обращений в течение трех месяцев будет подготовлен проект изменений. Документ пройдет проверку на соответствие техническим регламентам и Генеральному плану, после чего будет вынесен на публичные слушания, где решится судьба этих земельных участков в районе Песочни.