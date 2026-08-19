Рязанцам рассказали, как получить знак «Петр и Феврония»

18 августа губернатор Рязанской области Павел Малков учредил знак отличия «Петр и Феврония». Им будут награждать супружеские пары, которые прожили в зарегистрированном браке 50, 60 или 70 лет. Чтобы претендовать на награду, супругам необходимо обратиться до 3 декабря в год юбилейной даты семейной жизни в орган государственной власти, местного самоуправления или общественное объединение. Именно эти организации инициируют награждение.

18 августа губернатор Рязанской области Павел Малков учредил знак отличия «Петр и Феврония». Им будут награждать супружеские пары, которые прожили в зарегистрированном браке 50, 60 или 70 лет.

В 2026 году главное управление ЗАГС Рязанской области будет принимать документы с 1 сентября по 3 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы претендовать на награду, супругам необходимо обратиться до 3 декабря в год юбилейной даты семейной жизни в орган государственной власти, местного самоуправления или общественное объединение. Именно эти организации инициируют награждение.

Потребуются копии паспортов обоих супругов с подтверждением регистрации в Рязанской области не менее 20 лет, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, справки об отсутствии судимости супругов и их детей, а также согласие на обработку персональных данных.

По вопросам награждения можно обратиться в главное управление ЗАГС Рязанской области по телефонам 8 (4912) 21-76-10 и 8 (4912) 21-58-75 .

Фото: соцсети Павла Малкова.