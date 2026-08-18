Павел Малков учредил новую региональную награду

Губернатор Рязанской области Павел Малков учредил новую региональную награду — знак отличия «Петр и Феврония». Ее будут вручать супружеским парам, которые прожили в зарегистрированном браке 50, 60 или 70 лет, сообщил глава региона в своих соцсетях. По словам Павла Малкова, новая награда станет знаком особого уважения к семьям, которые смогли сохранить отношения на протяжении десятилетий.

Губернатор Рязанской области Павел Малков учредил новую региональную награду — знак отличия «Петр и Феврония». Ее будут вручать супружеским парам, которые прожили в зарегистрированном браке 50, 60 или 70 лет, сообщил глава региона в своих соцсетях.

По словам Павла Малкова, новая награда станет знаком особого уважения к семьям, которые смогли сохранить отношения на протяжении десятилетий.

«За каждой такой семьей — десятилетия совместной жизни, забота друг о друге, совместные радости и испытания. Это примеры любви, верности и взаимной поддержки, которые заслуживают особого уважения», — отметил губернатор.

Фото: соцсети Павла Малкова.