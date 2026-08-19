Рязанца приговорили к 11 годам колонии за убийство

Железнодорожный районный суд Рязани вынес обвинительный приговор 27-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве человека. Установлено, что 21 июня 2025 года между обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его 37-летним собутыльником произошла ссора. Во время конфликта фигурант избил оппонента. Потерпевший скончался на месте происшествия. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

Железнодорожный районный суд Рязани вынес обвинительный приговор 27-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 21 июня 2025 года между обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его 37-летним собутыльником произошла ссора. Во время конфликта фигурант избил оппонента. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На время следствия подозреваемого заключили под стражу.

Уголовное дело рассмотрели с участием коллегии присяжных заседателей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

Приговор пока не вступил в законную силу.