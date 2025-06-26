Рязанца заключили под стражу за смертельное избиение собутыльника
Установлено, что 21 июня 2025 года между пьяными 26-летним мужчиной и его 37-летним знакомым произошла ссора, во время которой фигурант бил оппонента руками и ногами по голове и туловищу. Потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Рязанца заключили под стражу за смертельное избиение собутыльника. Об этом сообщил региональный следком.
Установлено, что 21 июня 2025 года между пьяными 26-летним мужчиной и его 37-летним знакомым произошла ссора, во время которой фигурант бил оппонента руками и ногами по голове и туловищу. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.