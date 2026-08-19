Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу в Черноморске

В течение дня 19 августа ударные беспилотники поразили в порту Черноморска морское судно типа «сухогруз», на котором находились вооружение и боеприпасы. Также были поражены склады с военным имуществом, предназначенным для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используются в интересах ВСУ.

В течение дня 19 августа ударные беспилотники поразили в порту Черноморска морское судно типа «сухогруз», на котором находились вооружение и боеприпасы. Также были поражены склады с военным имуществом, предназначенным для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используются в интересах ВСУ.

По данным Минобороны, поражение целей в порту Черноморска было нанесено ударными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее говорилось, что ВС РФ нанесли удар по местам запуска дальнобойных ракет на Украине.