ВС РФ нанесли удар по местам запуска дальнобойных ракет на Украине

ВС РФ нанесли поражение местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Также под удар попали: логистические центры; объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ; предприятия военной промышленности Украины; цеха сборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним; пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 965 БПЛА самолетного типа.