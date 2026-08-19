Гематолог объяснила рязанцам, чем опасна кровь из носа

Гематолог объяснила рязанцам, чем опасна кровь из носа. Чаще всего это пугает сильнее, чем того заслуживает, и является простой реакцией сосудов на внешние условия, однако иногда такой симптом сигнализирует о более серьезных проблемах со здоровьем, рассказала врач-гематолог из Рязани, эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Анастасия Плахова. Подробнее на сайте.

Гематолог объяснила рязанцам, чем опасна кровь из носа. Чаще всего это пугает сильнее, чем того заслуживает, и является простой реакцией сосудов на внешние условия, однако иногда такой симптом сигнализирует о более серьезных проблемах со здоровьем, рассказала врач-гематолог из Рязани, эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Анастасия Плахова.

Специалист поделилась, что летом число обращений из-за носового кровотечения к медикам заметно растет. В жару сосуды слизистой оболочки носа расширяются, ведь через них организм отдает тепло, при этом сама слизистая становится тоньше и суше. Капилляры теряют эластичность и легко повреждаются даже от несильного чихания. Около 90% всех носовых кровотечений, включая почти все бытовые случаи у детей и взрослых, происходят из передней части перегородки носа, так называемой зоны Киссельбаха, где сосуды расположены близко к поверхности. Дополнительным фактором риска летом являются кондиционеры, снижающие влажность воздуха. Зимой картина схожая, хотя механизм иной. Морозный уличный воздух и отопление в помещениях забирают влагу, из-за чего слизистая трескается так же легко, как и в жару, рассказала Плахова.

Как отметила гематолог, помимо погодных условий, частой причиной становятся перепады давления при перелетах или подъеме в горы, к которым сосуды носа не всегда успевают адаптироваться. Риск повышают травмы и прием препаратов, разжижающих кровь или подсушивающих слизистую, например, длительное использование капель от насморка.

Существует и другая категория причин, указывающая на проблемы со здоровьем. Повышенное артериальное давление ослабляет стенки сосудов в носовой полости, и со временем они начинают рваться от нагрузки. Более серьезным вариантом являются нарушения свертываемости крови, такие как тромбоцитопения, гемофилия или болезнь Виллебранда. На состоянии капилляров также сказывается нехватка витаминов С и К или побочный эффект от приема антикоагулянтов.

«Самая частая ошибка человека при кровотечении — запрокинуть голову назад. Кажется, что так жидкость остановится быстрее. На деле она просто течёт по другому пути. Вместо того, чтобы выходить наружу, она уходит внутрь по задней стенке глотки. Дальше кровь попадает в желудок или дыхательные пути и может спровоцировать рвоту. А если причина кровотечения в высоком давлении, такое положение головы способно его ещё больше поднять», — рассказала Анастасия Плахова.

Специалист рассказала о правильных действиях при носовом кровотечении. Надо сесть и слегка наклонить голову вперед, плотно зажав крылья носа пальцами на 10-15 минут и дыша ртом. Холодный компресс на переносицу помогает сосудам сузиться быстрее. С детьми принцип аналогичный, но сначала важно успокоить ребенка, так как плач и испуг поднимают давление в сосудах и только усиливают кровотечение.

Единичный случай, который прошел за 10-15 минут, не является поводом для тревоги, подчеркнула гематолог. Однако регулярные кровотечения уже служат тревожным сигналом, требующим обращения к отоларингологу, даже если каждый раз кровь останавливается легко и быстро. К врачу нужно идти, если кровь не останавливается дольше 15-20 минут.

На приеме специалист обычно проводит риноскопию или эндоскопию, чтобы точно найти источник проблемы.

Фото: пресс-служба «+Я».