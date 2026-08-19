ЦБ: крупнейшие российские банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября

Об этом заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Кроме того, по ее словам, доступ россиянам к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Уточняется, что сейчас такой статус есть еще у девяти кредитных организаций. Однако, как уточнила директор департамента ЦБ, три банка были признаны значимыми на платежном рынке только в феврале 2026 года. Этим кредитным организациям может потребоваться больше времени для настройки систем.

12 системно значимых российских банков готовы с 1 сентября 2026 года предоставить клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними. Об этом 18 августа заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Кроме того, по ее словам, доступ россиянам к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Уточняется, что сейчас такой статус есть еще у девяти кредитных организаций.

Однако, как уточнила директор департамента ЦБ, три банка были признаны значимыми на платежном рынке только в феврале 2026 года. Этим кредитным организациям может потребоваться больше времени для настройки систем.

В публикации напомнили, что цифровой рубль — новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам.

Сейчас операции с ним доступны только участникам пилота. Более широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года. При этом его использование будет добровольным.

Ранее Центробанк опубликовал проект, который позволит компаниям перечислять заработную плату в цифровых рублях с помощью специальных реестров — одномоментных зачислений сразу большому числу получателей одним переводом.