Цифровой рубль начнут использовать для выплаты зарплат, ЦБ подготовил проект

Центробанк опубликовал проект, который позволит компаниям перечислять заработную плату в цифровых рублях с помощью специальных реестров — одномоментных зачислений сразу большому числу получателей одним переводом. Документ размещен на сайте регулятора.

Центробанк опубликовал проект, который позволит компаниям перечислять заработную плату в цифровых рублях с помощью специальных реестров — одномоментных зачислений сразу большому числу получателей одним переводом. Документ размещен на сайте регулятора.

Согласно проекту, механизм выплат по реестрам даст возможность использовать цифровой рубль для перечисления зарплат, расчетов с поставщиками, уплаты налогов за сотрудников и других операций. Предполагается, что такой формат ускорит зачисление средств и снизит число ошибок, поскольку реквизиты не потребуется вводить отдельно для каждого получателя. Кроме того, это упростит документооборот и работу бухгалтерских служб.

Первыми протестировать сервис смогут компании и граждане, участвующие в пилотном проекте по цифровому рублю.

Справка: цифровой рубль — новая форма национальной валюты, выпускаемая наряду с наличными и безналичными деньгами. Сейчас базовые операции с ним доступны только участникам пилота. Более широкое внедрение цифрового рубля запланировали на сентябрь 2026 года.