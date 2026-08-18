Жителю Рязани грозит до 6 лет колонии за операции с чужой банковской картой

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, в августе 2025 года мужчина получил контактные и паспортные данные незнакомого ему человека. С их помощью он оформил виртуальную банковскую карту и привязанный к ней счет. После этого подозреваемый проводил операции с деньгами, хотя не являлся стороной договора на использование этого средства платежа.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, в августе 2025 года мужчина получил контактные и паспортные данные незнакомого ему человека. С их помощью он оформил виртуальную банковскую карту и привязанный к ней счет.

После этого подозреваемый проводил операции с деньгами, хотя не являлся стороной договора на использование этого средства платежа.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 187 УК РФ. Сейчас следователи проводят необходимые действия, чтобы закрепить доказательства и проверить возможную причастность мужчины к другим подобным эпизодам.

За неправомерный оборот средств платежей в зависимости от обстоятельств преступления предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

Фото: СУ СК России по Рязанской области.