Жительнице Рязанской области пообещали заработок, в итоге она лишилась 4 млн

Жительница Пронского округа потеряла почти 4 миллиона рублей, став жертвой мошенников, которые обещали ей легкий заработок на инвестиционной бирже. Об этом сообщили в УМВД по региону. 52-летняя женщина нашла рекламу в Интернете и связалась с «инвестором», зарегистрировалась на платформе и начала переводить деньги. За три месяца она отправила аферистам 3 миллиона 910 тысяч рублей через мобильные приложения. Обещанная прибыль так и не пришла, а попытки вернуть свои деньги оказались безуспешными. В полиции уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, и следователи продолжают искать преступников.

Жительница Пронского округа потеряла почти 4 миллиона рублей, став жертвой мошенников, которые обещали ей легкий заработок на инвестиционной бирже. Об этом сообщили в УМВД по региону.

52-летняя женщина нашла рекламу в Интернете и связалась с «инвестором», зарегистрировалась на платформе и начала переводить деньги. За три месяца она отправила аферистам 3 миллиона 910 тысяч рублей через мобильные приложения.

Обещанная прибыль так и не пришла, а попытки вернуть свои деньги оказались безуспешными. В полиции уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, и следователи продолжают искать преступников.