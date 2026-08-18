Жительница Сапожковского округа отметила 97-летие

Во вторник, 18 августа, свой 97-й день рождения отметила жительница Сапожковского округа Елена Калиновна Воробьева. Об этом сообщили в администрации округа. Представители администрации Сапожковского округа поздравили долгожительницу с днем рождения и пожелали ей крепкого здоровья.