ВС РФ поразили в Черном море судно с вооружением для ВСУ

Морское судно типа «сухогруз» с вооружением и военным имуществом для ВСУ поражено в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. Удар нанесен БПЛА.

Российские войска продолжили бить по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 18 августа сообщили в Минобороны.

Морское судно типа «сухогруз» с вооружением и военным имуществом для ВСУ поражено в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. Удар нанесен БПЛА.