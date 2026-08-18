Врачи помогли рязанке, страдающей от злокачественной опухоли дна полости рта

Отмечается, что врачам удалось полностью удалить опухоль и сохранить функции речи и глотания. Пациентка обратилась за медпомощью из-за дискомфорта и жжения во рту. После осмотра стоматолога была заподозрена опухоль, и дальнейшие исследования подтвердили диагноз. Врачи провели сложную операцию. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.

В Рязанской области врачи-онкологи провели операцию 39-летней пациентке, которая страдала от злокачественной опухоли дна полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе онкодиспансера.

Отмечается, что врачам удалось полностью удалить опухоль и сохранить функции речи и глотания.

Пациентка обратилась за медпомощью из-за дискомфорта и жжения во рту. После осмотра стоматолога была заподозрена опухоль, и дальнейшие исследования подтвердили диагноз. Врачи провели сложную операцию, в ходе которой использовали микрохирургический метод для восстановления тканей.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.

Фото: Рязанский клинический онкологический диспансер.