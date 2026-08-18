В Солотче 19 августа снизят подачу холодной воды
С 09:00 до 15:00 19 августа подачу холодной воды снизят по адресам: Лесная, дома № 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15; Первомайская, 1, 2, 3, 3 корпус 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 12, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21 корпус 1, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 корпус 1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52а, 53, 53 корпус 1, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75 корпус 1, 76, 77, 79, 80, 80 корпус 1, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99; Школьная, дома № 1, 2, 2 В, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Вольная, дома № 2, 3, 4, 4а, 4 В, 5, 6а, 6 В, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26.
В Солотче 19 августа снизят подачу холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.
С 09:00 до 15:00 19 августа подачу холодной воды снизят по адресам:
- Лесная, дома № 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15;
- Первомайская, 1, 2, 3, 3 корпус 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 12, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21 корпус 1, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 корпус 1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52а, 53, 53 корпус 1, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75 корпус 1, 76, 77, 79, 80, 80 корпус 1, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99;
- Школьная, дома № 1, 2, 2 В, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
- Вольная, дома № 2, 3, 4, 4а, 4 В, 5, 6а, 6 В, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26.