В Шиловском районе 19 августа будут отлавливать бездомных собак

19 августа на территории Шиловского района пройдет отлов животных без владельцев. Работы проведет специализированная организация в рамках муниципального контракта. Местных жителей просят держать своих домашних животных на привязи или на огражденной территории, а во время прогулок использовать поводки. Собаки, которые находятся без присмотра, считаются безнадзорными и подлежат отлову.

19 августа на территории Шиловского района пройдет отлов животных без владельцев. Работы проведет специализированная организация в рамках муниципального контракта. Об этом сообщили в администрации Шиловского района.

Местных жителей просят держать своих домашних животных на привязи или на огражденной территории, а во время прогулок использовать поводки. Собаки, которые находятся без присмотра, считаются безнадзорными и подлежат отлову.

Жители могут сообщить о местах обитания бездомных животных по телефону: +7 (49136) 2-24-95.