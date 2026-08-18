В Рыбновском округе убрали более 10 тысяч гектаров озимой пшеницы

Сельхозпредприятия Рыбновского округа приступили к уборке озимых зерновых культур. На сегодняшний день аграрии убрали 10,2 тысячи гектаров. Об этом сообщили в администрации Рыбновского округа. Также началась уборка яровой пшеницы. Лидеры по урожайности озимой пшеницы получили 45,1 центнера с гектара. В ряде хозяйств урожайность превысила 40 центнеров с гектара

Сельхозпредприятия Рыбновского округа приступили к уборке озимых зерновых культур. На сегодняшний день аграрии убрали 10,2 тысячи гектаров. Об этом сообщили в администрации Рыбновского округа.

Также началась уборка яровой пшеницы. Лидеры по урожайности озимой пшеницы получили 45,1 центнера с гектара. В ряде хозяйств урожайность превысила 40 центнеров с гектара.

Параллельно в округе продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Для 22,4 тысячи голов крупного рогатого скота необходимо заготовить 9,6 тысячи тонн сена, 94,9 тысячи тонн сенажа и 82,3 тысячи тонн силоса.

Сейчас заготовлено 63,4 тысячи тонн сенажа, или 67% от необходимого объема, а также 3,5 тысячи тонн сена — 36%. Заготовку кукурузного силоса пока не начинали.

Фото: администрация Рыбновского округа.