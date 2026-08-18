В рязанском ЦПКиО пройдет благотворительный велозаезд

23 августа в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха Рязани состоится спортивно-благотворительный велозаезд «Добрый велосипед». Это спортивно-благотворительное велоралли, объединяющее активный образ жизни и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Заезд пройдет в двух форматах — командном и семейном.

23 августа в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха Рязани состоится спортивно-благотворительный велозаезд «Добрый велосипед». Об этом сообщили в горадминистрации.

Это спортивно-благотворительное велоралли, объединяющее активный образ жизни и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Заезд пройдет в двух форматах — командном и семейном.

Велосипедистам предстоит двигаться по маршрутной карте и выполнять задания на контрольных точках. При подведении итогов будут учитывать время и среднюю скорость прохождения дистанции, а также количество набранных баллов на станциях.