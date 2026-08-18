В Рязани задержали группу гастролеров, укравших 100 тысяч из офиса предприятия

В Рязани полиция задержала группу профессионально подготовленных воров-гастролеров. Четыре человека, жители Республики Дагестан, подозреваются в краже денежных средств со взломом из офиса коммерческой организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленники проникли ночью в помещение фирмы, расположенное на окраине города. Они взломали кабинет бухгалтерии, вскрыли сейф и похитили около 100 тысяч рублей. Полиция оперативно отреагировала и установила автомобиль, на котором передвигались подозреваемые.
Задержание произошло недалеко от поста ДПС «Дягилевский» при силовой поддержке СОБР. В ходе досмотра у воров изъяли инструменты для вскрытия помещений и часть похищенных денег. Преступники заранее провели разведку офисов и надели маски перед совершением кражи.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту кражи, суд избрал меру пресечения в виде ареста. Полиция продолжает проверять их на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны.