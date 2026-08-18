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В Рязани задержали группу гастролеров, укравших 100 тысяч из офиса предприятия
В Рязани полиция задержала группу воров, которые украли деньги из офиса. Четыре человека, жители Дагестана, подозреваются в краже около 100 тысяч рублей. Ночью они взломали дверь в бухгалтерию компании, вскрыли сейф и похитили деньги. Полицейские быстро отреагировали на сообщение о краже и установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Их задержали недалеко от Рязани. При проверке у воров нашли инструменты для взлома и часть украденных денег. В отношении них возбуждено уголовное дело, и суд отправил их под арест. Полиция продолжает расследование и проверяет, могут ли они быть причастны к другим кражам.

В Рязани полиция задержала группу профессионально подготовленных воров-гастролеров. Четыре человека, жители Республики Дагестан, подозреваются в краже денежных средств со взломом из офиса коммерческой организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники проникли ночью в помещение фирмы, расположенное на окраине города. Они взломали кабинет бухгалтерии, вскрыли сейф и похитили около 100 тысяч рублей. Полиция оперативно отреагировала и установила автомобиль, на котором передвигались подозреваемые.

Задержание произошло недалеко от поста ДПС «Дягилевский» при силовой поддержке СОБР. В ходе досмотра у воров изъяли инструменты для вскрытия помещений и часть похищенных денег. Преступники заранее провели разведку офисов и надели маски перед совершением кражи.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту кражи, суд избрал меру пресечения в виде ареста. Полиция продолжает проверять их на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны.