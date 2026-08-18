В Рязани прокуратура помогла вдове участника Великой Отечественной войны

Установлено, что вдова участника Великой Отечественной войны должна была получить технические средства реабилитации. Однако с января 2026 года инвалид не была обеспечена ими и купила товар за свой счет. Прокурор Железнодорожного района Рязани направил в суд иск с требованием взыскать с регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования компенсации морального вреда. В итоге женщине выплатили 10 тысяч рублей.

В Рязани прокуратура помогла вдове участника Великой Отечественной войны. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что вдова участника Великой Отечественной войны должна была получить технические средства реабилитации. Однако с января 2026 года инвалид не была обеспечена ими и купила товар за свой счет.

Прокурор Железнодорожного района Рязани направил в суд иск с требованием взыскать с регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования компенсации морального вреда. В итоге женщине выплатили 10 тысяч рублей.