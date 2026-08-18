В России предложили вести непрерывный мониторинг глюкозы для диабетиков

С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Ксения Горячева, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков. Как указали парламентарии, сперва мониторинг нужно распространить на взрослых с диабетом первого типа, которым применение НМГ показано в соответствии с решением лечащего врача. В дальнейшем планируется охватить и пациентов с другими формами заболевания.

В России предложили вести непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) для взрослых пациентов по медицинским показаниям. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Ксения Горячева, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков. Об этом 18 августа сообщило РИА Новости.

Как указали парламентарии, сперва мониторинг нужно распространить на взрослых с диабетом первого типа, которым применение НМГ показано в соответствии с решением лечащего врача.

В дальнейшем планируется охватить и пациентов с другими формами заболевания.