В России определили максимальное количество уроков в день

Минпросвещения определило максимальное количество уроков в день. Согласно решению, для первоклассников в сентябре-октябре — три урока в день. С ноября-декабря — четыре. Максимально допустимая нагрузка во 2-4-х классах не должна превышать пяти уроков в день. В 5-6-х классах — шесть уроков. В 7-11-х классах — семь уроков.

В России определили максимальное количество уроков в день. Об этом сообщает РИА Новости.

Минпросвещения определило максимальное количество уроков в день. Согласно решению, для первоклассников в сентябре-октябре — три урока в день. С ноября-декабря — четыре.

Максимально допустимая нагрузка во 2-4-х классах не должна превышать пяти уроков в день. В 5-6-х классах — шесть уроков. В 7-11-х классах — семь уроков.