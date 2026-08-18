В Милославском округе женщине выплатят 20 тысяч рублей за ошибку при увольнении

Прокурор Милославского района добился компенсации морального вреда для местной жительницы, которой неправильно рассчитали пособие при увольнении. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать в пользу местной жительницы 20 тысяч рублей.

Прокурор Милославского района добился компенсации морального вреда для местной жительницы, которой неправильно рассчитали пособие при увольнении. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Суд первой инстанции отказал женщине в удовлетворении требований о компенсации морального вреда. Прокурор внес апелляционное представление, после чего Рязанский областной суд отменил решение.

Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать в пользу местной жительницы 20 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.