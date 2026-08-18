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В Касимовском округе на три дня отключат газ
С 08:00 24 августа до 17:00 27 августа запланированы работы по реконструкции газопровода. Поэтому подачу газа приостановят в следующих населенных пунктах: Касимов, улицы Балтийская, Берёзовая, Большая, В. И. Епифанова, Варюхина, Вишнёвая, Есенина, Ефремова, Заводская, Индустриальная, Космонавтов, Луговая, Малая, Мира, Мирная, Нагорная, Нижегородская, Новая, Окружная, Осенняя, Прохладная, Рябиновая, Северная, Сиверская (1-я, 2-я, 3-я, 4-я), Солнечная, Сосновый бор, Текстильщиков, Тенистая, Центральная, Центральный переулок, Энергетиков, Энтузиастов, Затонная, Затон-Дача, Загородная; деревня Лощинино; село Самылово; деревня Перхурово; деревня Аниково; деревня Залесное.

В Касимовском округе на три дня отключат газ. Об этом сообщили в райадминистрации.

С 08:00 24 августа до 17:00 27 августа запланированы работы по реконструкции газопровода. Поэтому подачу газа приостановят в следующих населенных пунктах:

  • Касимов, улицы Балтийская, Берёзовая, Большая, В. И. Епифанова, Варюхина, Вишнёвая, Есенина, Ефремова, Заводская, Индустриальная, Космонавтов, Луговая, Малая, Мира, Мирная, Нагорная, Нижегородская, Новая, Окружная, Осенняя, Прохладная, Рябиновая, Северная, Сиверская (1-я, 2-я, 3-я, 4-я), Солнечная, Сосновый бор, Текстильщиков, Тенистая, Центральная, Центральный переулок, Энергетиков, Энтузиастов, Затонная, Затон-Дача, Загородная;
  • деревня Лощинино;
  • село Самылово;
  • деревня Перхурово;
  • деревня Аниково;
  • деревня Залесное.