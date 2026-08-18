В Госдуму внесли проект о маркировке контента, созданного с помощью ИИ

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект, который предлагает обязать маркировать материалы, созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта. Согласно законопроекту, такая обязанность может появиться у тех, кто предоставляет доступ к большим моделям ИИ. Формат и порядок маркировки должно будет определить правительство России. Авторы инициативы считают, что маркировка поможет защитить людей от дезинформации и сократить число преступлений, которые могут совершаться с использованием материалов, созданных или измененных с помощью ИИ.

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект, который предлагает обязать маркировать материалы, созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта. Документ доступен в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, такая обязанность может появиться у тех, кто предоставляет доступ к большим моделям ИИ. Формат и порядок маркировки должно будет определить правительство России.

Авторы инициативы считают, что маркировка поможет защитить людей от дезинформации и сократить число преступлений, которые могут совершаться с использованием материалов, созданных или измененных с помощью ИИ.