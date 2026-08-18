В 2026 году в Перинатальном центре в Рязани прошло более 400 партнерских родов

Отмечается, что 464 пары были вместе на протяжении периода схваток и в момент появления ребенка как при самостоятельных родах, так и при операции кесарево сечение. Как напомнили в публикации, для этого в Перинатальном центре есть индивидуальные родзалы. В качестве партнера может выступать отец ребенка или другой член семьи. Для участия нужно заполнить заявление.

За семь месяцев 2026 года в Перинатальном центре в Рязани прошло более 400 партнерских родов. Об этом сообщили 18 августа в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что 464 пары были вместе на протяжении периода схваток и в момент появления ребенка как при самостоятельных родах, так и при операции кесарево сечение.

Как напомнили в публикации, для этого в Перинатальном центре есть индивидуальные родзалы. В качестве партнера может выступать отец ребенка или другой член семьи. Для участия нужно заполнить заявление.