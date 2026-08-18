SuperJob: 31% рязанцев скрывали свои поиски новой работы от начальства

Большинство опрошенных (71%) искали новое место, не увольняясь с текущей работы. Лишь 29% никогда не пытались совмещать поиск с работой. Чаще всего ищут новое место работы люди старше 35 лет. Среди обладателей высшего образования 72% пробуют найти работу, не уходя с прежней. У людей со средним профессиональным образованием этот показатель составляет 70%. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей реже уходят «в никуда» по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше. Большинство (55%) не скрывают свои поиски, однако 31% предпочитают не делиться этой информацией с руководством.

Согласно исследованию SuperJob, 31% рязанцев скрывали свои поиски новой работы от начальства. Большинство опрошенных (71%) искали новое место, не увольняясь с текущей работы. Лишь 29% никогда не пытались совмещать поиск с работой.

Чаще всего ищут новое место работы люди старше 35 лет. Среди обладателей высшего образования 72% пробуют найти работу, не уходя с прежней. У людей со средним профессиональным образованием этот показатель составляет 70%.

Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей реже уходят «в никуда» по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше. Большинство (55%) не скрывают свои поиски, однако 31% предпочитают не делиться этой информацией с руководством.

Мужчины чаще «шифруются» от начальства, чем женщины, а жители старше 45 лет делают это чаще, чем молодежь. Среди тех, кто имеет высшее образование, тайно ищут новую работу 36%, а среди обладателей среднего профессионального образования — 26%. Респонденты с доходом от 100 до 150 тысяч рублей также чаще действуют конфиденциально.