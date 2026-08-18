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Стало известно, какие профессии оказались в дефиците в Рязанской области
Наиболее остро ощущается нехватка поваров, пекарей и кондитеров, где индекс составил всего 1,1 резюме на вакансию. Медианная зарплата для этих специалистов составляет 64,5 тыс. Также в списке дефицитных профессий находятся продавцы-консультанты и продавцы-кассиры с hh. индексом 1,2 и медианной зарплатой 56,9 тыс. Фармацевты-провизоры и врачи также попали в категорию дефицитных специалистов с индексом 1,3, их медианные зарплаты составляют 80 тыс и 82,7 тыс соответственно. Наиболее высокий дефицит наблюдается среди администраторов магазинов (1,5), электромонтажников (1,7) и маляров (1,8). Также отмечается, что работодатели активно ищут кандидатов с определенными навыками и опытом работы.

По итогам июля 2026 года в Рязанской области наблюдается дефицит различных профессий. Об этом свидетельствуют данные hh. индекса.

Наиболее остро ощущается нехватка поваров, пекарей и кондитеров, где индекс составил всего 1,1 резюме на вакансию. Медианная зарплата для этих специалистов составляет 64 тысячи 500 рублей. Также в списке дефицитных профессий находятся продавцы-консультанты и продавцы-кассиры с hh. индексом 1,2 и медианной зарплатой 56 тысяч 900 рублей.

Фармацевты-провизоры и врачи также попали в категорию дефицитных специалистов с индексом 1,3, их медианные зарплаты составляют 80 тысяч и 82 тысячи 700 рублей соответственно. Наиболее высокий дефицит наблюдается среди администраторов магазинов (1,5), электромонтажников (1,7) и маляров (1,8).

Также отмечается, что работодатели активно ищут кандидатов с определенными навыками и опытом работы.