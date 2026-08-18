Специалисты «Рязаньэнерго» восстанавливают электроснабжение части потребителей ЖК «Шереметьевский квартал»

Энергетики устраняют технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи, ставшее причиной временного ограничения электроснабжения части потребителей в ЖК «Шереметьевский квартал» в селе Дядьково Рязанского округа. Бригада, оснащенная необходимой спецтехникой, ведет восстановительные работы. Одновременно энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. Работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии всем потребителям. Приносим извинения за доставленные неудобства. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно: по телефону «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, бесплатно, круглосуточно); на сайте. в приложении «Есть свет!».