Рязанцев предупредили об отключении света 19 августа

В среду, 19 августа, с 09:00 до 16:00 света не будет по адресам: улица Соборная, дома №№ 11/63, 13, 15, 17, 21, 21А — Октябрьский суд, ООО «Шафран», ООО «Тисот», ООО «Лыбедь», Магазин, ООО «Полиглот», Гаражи, Джек-пот, ООО «Лита», магазин «Унция», банк, музыкальный салон «Орфей», Союзпечать, ООО «Антарес-1», кафе «Марьюшка», офисы, нежилые помещения. Свет отключат из-за плановых ремонтных работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ.