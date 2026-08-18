Рязанцам рассказали, когда вернут горячую воду на Электрозаводской

В районе улицы Электрозаводской в Рязани проводят капитальный ремонт участка второй тепломагистрали. Из-за работ временно отключили горячую воду в нескольких жилых домах и социальных объектах, сообщили в МУП «РМПТС». Сейчас горячей воды нет по адресам: улица Электрозаводская, 54 В, 79 и 81, улица Новая, 102, школы № 14 и № 15, детские сады № 60 и № 96, а также спортивный комплекс на улице Фирсова, 10а. Возобновить подачу горячей воды планируют 30 августа.

В районе улицы Электрозаводской в Рязани проводят капитальный ремонт участка второй тепломагистрали. Из-за работ временно отключили горячую воду в нескольких жилых домах и социальных объектах, сообщили в МУП «РМПТС».

Сейчас горячей воды нет по адресам: улица Электрозаводская, 54 В, 79 и 81, улица Новая, 102, школы № 14 и № 15, детские сады № 60 и № 96, а также спортивный комплекс на улице Фирсова, 10а.

Возобновить подачу горячей воды планируют 30 августа.

Ремонтируемый участок тепловой сети ввели в эксплуатацию в 1995 году. За последние 10 лет здесь произошло 41 повреждение. От его стабильной работы зависит теплоснабжение 25 жилых домов, двух школ и двух детских садов.

По вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу по телефону 55-05-86.