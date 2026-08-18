Павел Малков: Рассчитываю, что региональный закон об ограничениях продажи вейпов в скором времени будет принят

Губернатор Павел Малков сказал об этом в комментарии журналистам после заседания правительства Рязанской области, которое он провел 18 августа, сообщили на сайте органа власти. По словам губернатора, была достаточно серьезная дискуссия в обществе, принят закон на федеральном уровне, который дает право регионам вводить временный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

Рассчитываю, что региональный закон об ограничениях продажи вейпов в скором времени будет принят. Губернатор Павел Малков сказал об этом в комментарии журналистам после заседания правительства Рязанской области, которое он провел 18 августа, сообщили на сайте органа власти.

По словам губернатора, была достаточно серьезная дискуссия в обществе, принят закон на федеральном уровне, который дает право регионам вводить временный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

«Мы провели широкое обсуждение с общественниками, со специалистами по охране здоровья, всеми заинтересованными сторонами. Здесь единогласное мнение о том, что эту заразу надо ограничивать, потому что, в первую очередь, вейпы негативно влияют на молодежь. Это кажется модным, стильным, но на самом деле приносит очень серьезный вред здоровью. Причем иногда этот вред становится катастрофическим, уже достаточно много таких случаев есть. По рекомендации областного министерства здравоохранения, по итогам обсуждения со всеми заинтересованными сторонами было принято решение разработать региональный закон об ограничениях продажи вейпов. Рассчитываю, что он будет принят в скором времени и вступит в действие на территории Рязанской области», — сказал Павел Малков.

Проект регионального закона о регулировании продажи вейпов внесен в Рязанскую областную Думу по инициативе губернатора Павла Малкова. Председатель заксобрания Аркадий Фомин сообщил на заседании правительства о том, что 19 августа депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении. Он подчеркнул, что этот закон направлен на защиту здоровья рязанцев, в первую очередь детей и молодежи. Аркадий Фомин отметил, что дополнительные предложения и пожелания можно направлять в областную Думу, они будут учтены при рассмотрении законопроекта во втором окончательном чтении, которое состоится в ближайшие 7-10 дней.