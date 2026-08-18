Опубликованы подробности задержания агента украинской разведки в Рязани

Задержанный родился в 1982 году на территории РСФСР. До 2022 года у него было украинское гражданство. Мужчина рассказал, что начал сотрудничать с украинской разведкой из-за невозможности вернуться на родину по семейным обстоятельствам. Он установил контакт с сотрудниками ГУР Украины и передавал разноплановую разведывательную информацию в отношении объектов оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов и Минобороны РФ. Сотрудничество с разведкой Киева, по его словам, продолжалось до момента задержания. В отношении задержанного УФСБ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Опубликованы подробности задержания агента украинской разведки в Рязани. Видео публикует ТАСС.

Задержанный родился в 1982 году на территории РСФСР. До 2022 года у него было украинское гражданство.

Мужчина рассказал, что начал сотрудничать с украинской разведкой из-за невозможности вернуться на родину по семейным обстоятельствам. Он установил контакт с сотрудниками ГУР Украины и передавал разноплановую разведывательную информацию в отношении объектов оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов и Минобороны РФ.

Сотрудничество с разведкой Киева, по его словам, продолжалось до момента задержания.

В отношении задержанного УФСБ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.