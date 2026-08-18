В Рязанской области задержали агента спецслужб Украины

В ФСБ сообщили, что Рязанской области задержан агент спецслужб Украины. Отмечается, что он собирал информацию об объектах Минобороны и топливно-энергетического комплекса.

В Рязанской области задержали агента спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В ФСБ сообщили, что Рязанской области задержан агент спецслужб Украины. Отмечается, что он собирал информацию об объектах Минобороны и топливно-энергетического комплекса. До 2022 года подозреваемый имел украинское гражданство.

По данным ведомства, мужчина собрал конфиденциальную информацию и передал её представителям украинской разведки. В настоящее время он находится под стражей, ведётся следствие.