Мужчины подрались в очереди на АЗС под Рязанью

Инцидент произошел в ночь на 18 августа на трассе М-5 в Рыбном. По словам очевидцев, один из мужчин продолжительное время заправлял бензином канистры, находившиеся в багажнике автомобиля. Отмечается, что его багажник был полон канистр. Другие водители не выдержали в очереди и начался конфликт. Произошла драка. После произошедшего мужчина закрыл багажник и уехал с территории заправочной станции.

Мужчины подрались в очереди на АЗС под Рязанью. Об этом сообщает «Рыбное.Net».

Инцидент произошел в ночь на 18 августа на трассе М-5 в Рыбном. По словам очевидцев, один из мужчин продолжительное время заправлял бензином канистры, находившиеся в багажнике автомобиля. Отмечается, что его багажник был полон канистр. Другие водители не выдержали в очереди и начался конфликт.

Произошла драка. После произошедшего мужчина закрыл багажник и уехал с территории заправочной станции.