Мигрантов хотят обязать платить налог за каждый банковский перевод из РФ

Депутаты Госдумы заявили о необходимости введения налога в размере 3% на каждый банковский перевод мигрантов из России за границу. Об этом пишет ТАСС. По их мнению, этот специальный платеж должен быть установлен для всех переводов, чтобы обеспечить справедливость в налоговой системе. Также отмечается, что в 2026 году мигранты перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей, при этом иностранные граждане не уплатили ни копейки с этой суммы.

Депутаты Госдумы заявили о необходимости введения налога в размере 3% на каждый банковский перевод мигрантов из России за границу. Об этом пишет ТАСС.

По их мнению, этот специальный платеж должен быть установлен для всех переводов, чтобы обеспечить справедливость в налоговой системе.

Также отмечается, что в 2026 году мигранты перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей, при этом иностранные граждане не уплатили ни копейки с этой суммы.