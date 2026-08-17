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В трех округах Рязанской области отключат свет 18 и 21 августа
В Александро-Невском округе отключат электричество 18 августа. С 4:00 до 5:00 света не будет в селе Ленино, деревне Анненка, деревне Аннино, деревне Кайсаровка, деревне Константиновка, селе Красное Знамя, селе Нижний Якимец, деревне Никоновка и т. д. Также в этот день с 08:00 до 17:00 к плановому отключению электроэнергии стоит готовиться жителям рабочего поселка Кадом на улах: Горького, Вознесенская, Советская. 21 августа же свет пропадет в Рыбном на улицах: Садовая, Кузнецкая, Дубинина, Советской Армии, Вокзальная, Ленинская, Октябрьская, Знаменская, 1-я Веселая, Маяковского, Чехова, Калинина, Большая, Островского, Макаренко, Заготовительная, Малое Шоссе.

В трех округах Рязанской области отключат свет 18 и 21 августа. Об этом сообщили в райадминистрациях.

В Александро-Невском округе отключат электричество 18 августа.

С 4:00 до 5:00 света не будет в селе Ленино, деревне Анненка, деревне Аннино, деревне Кайсаровка, деревне Константиновка, селе Красное Знамя, селе Нижний Якимец, деревне Никоновка, с. Ново-Тишевое, деревне Борисовка, деревне Ознобищево, деревне Сатиновка, деревне Федцовка, деревне Чернышовка, деревне Добрая Надежда, селе Зимарово, деревне Катино, деревне Колобово, деревне Николо-Выселки, деревне Ряссы, деревне Бахметьево, селе Благие, деревне Дмитриевка, деревне Знаменка, деревне Кленские Выселки, деревне Николаевка, деревне Николо-Выселки, деревне Ольховка, деревне Павловка, селе Спешнево.

Также в этот день с 08:00 до 17:00 к плановому отключению электроэнергии стоит готовиться жителям рабочего поселка Кадом на улах: Горького, Вознесенская, Советская.

21 августа же свет пропадет в Рыбном на улицах: Садовая, Кузнецкая, Дубинина, Советской Армии, Вокзальная, Ленинская, Октябрьская, Знаменская, 1-я Веселая, Маяковского, Чехова, Калинина, Большая, Островского, Макаренко, Заготовительная, Малое Шоссе.